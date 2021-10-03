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03 октября 21:27
автор: Максим Скороходов

Вопрос участия Головина в матчах сборной России решится после медобследования

Полузащитник «Монако» был заменен в матче с «Бордо» из-за травмы.

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин в понедельник пройдет медицинское обследование в своем клубе, после которого станет понятно сможет ли футболист помочь национальной команде в матчах отбора на чемпионат мира против Словакии и Словении, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, ранее поступала информация, что 25-летний полузащитник получил травму паха.

Сборная России сыграет в Казани 8 октября против Словакии, а 11-го числа проведет гостевую встречу против Словении в Мариборе.

источник: РФС
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