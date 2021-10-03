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03 октября 21:32
автор: Владислав Корегин

Дубль Груневелда принес «Вильярреалу» победу над «Бетисом»

Команда Унаи Эмери не потерпела ни одного поражения на старте нового сезона ла лиги.

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Бетис» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Одним из главных героев сегодняшней встречи стал фланговый нападающий хозяев Арно Груневелд, отличившийся дублем на 46-й и 69-й минутах.

Отметим, что команда Унаи Эмери продлила свою беспроигрышную серию в ла лиге до семи матчей кряду – «желтая субмарина» занимает 11-е место с 11 очками. «Бетис» располагается на десятой строчке (12 очков).

17 октября «Вильярреал» сыграет дома против «Осасуны», а клуб из Севильи днем позже встретится на выезде с «Алавесом».

В параллельной игре восьмого тура «Реал Сосьедад» разошелся миром с «Хетафе» (1:1).

Чемпионат Испании

8-й тур

«Вильярреал» – «Бетис» – 2:0 (1:0)

Голы: Груневелд, 45+1, 69.

«Хетафе» – «Реал Сосьедад» – 1:1 (1:0)

Голы: Рамирес, 40 – Оярсабаль, 68

источник: «Советский спорт»
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