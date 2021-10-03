Дубль Груневелда принес «Вильярреалу» победу над «Бетисом»

«Вильярреал» на своем поле обыграл «Бетис» (2:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Одним из главных героев сегодняшней встречи стал фланговый нападающий хозяев Арно Груневелд, отличившийся дублем на 46-й и 69-й минутах.

Отметим, что команда Унаи Эмери продлила свою беспроигрышную серию в ла лиге до семи матчей кряду – «желтая субмарина» занимает 11-е место с 11 очками. «Бетис» располагается на десятой строчке (12 очков).

17 октября «Вильярреал» сыграет дома против «Осасуны», а клуб из Севильи днем позже встретится на выезде с «Алавесом».

В параллельной игре восьмого тура «Реал Сосьедад» разошелся миром с «Хетафе» (1:1).