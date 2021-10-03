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03 октября 21:47
автор: Максим Скороходов

Глушаков получил микроповреждение задней поверхности бедра

Медицинский штаб сборной России самостоятельно примет решение об участии футболиста в матчах отбора на чемпионат мира в Катаре.

Стали известны подробности травмы полузащитника «Химок» и сборной России Дениса Глушакова, которую он получил в гостевом матче десятого тура РПЛ против «Арсенала» (0:0).

По информации Sport24.ru, у 34-летнего полузащитника выявили микроповреждение задней поверхности бедра, которое не помешает ему сыграть 17 октября против «Ахмата».

Что касается сборной России, то вопрос участия Глушакова в ближайших матчах национальной команды будет решать ее медицинский штаб.

Напомним, что сборная России сыграет в Казани 8 октября против Словакии, а 11-го числа проведет гостевую встречу против Словении в Мариборе.

источник: Sport24.ru
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