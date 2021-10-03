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03 октября 21:58
автор: Максим Скороходов

Петржела назвал нестрашным поражение «Зенита» от «Сочи»

Сине-бело-голубые продолжают лидировать в РПЛ.

Экс-главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не видит ничего страшного в поражении своей бывшей команды от «Сочи» (1:2) в рамках десятого тура российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поражение бывают у всех. Красная карточка у Азмуна тоже сделала свое дело. Команда играла в меньшинстве, но что поделать. У «Зенита» сейчас все хорошо. Это нестрашное поражение. Все еще можно наверстать», - приводит слова Петржелы «Спорт-Экспресс».

Несмотря на это поражение, команда Сергея Семака продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 23 очка. 16 октября «Зенит» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом»

источник: «Спорт-Экспресс»
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