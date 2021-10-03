Руй Витория: «Спартак» проявил характер в матче с «Ахматом», и это самое главное

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги выездного матча 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0).

- Очень сложная, но важная победа. «Ахмат» борется в каждом эпизоде и хорош в единоборствах. «Спартак» проявил характер, и это самое главное. Было тяжело, до этого играли в Неаполе, совершили два перелета и было не так много маневров на скамейке запасных - все это делает нашу победу особенно вкусной, - приводит слова Витории «РИА Новости».

Отметим, что автором единственного гола в сегодняшней встречи стал форвард красно-белых Александр Соболев.

«Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября).