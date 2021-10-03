Директор по безопасности РПЛ прокомментировал инцидент с фанатом «Спартака» в Грозном

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин раскрыл подробности инцидента, возникшего в матче между «Ахматом» и «Спартаком» (0:1) в рамках десятого тура чемпионата России.

Ранее стало известно, что во время сегодняшней встречи сотрудники полка Кадырова избили дубинками двух болельщиков московской команды в подтрибунном помещении стадиона.

– У нас есть следующая информация: известно, что человек, которого в социальных сетях уже называют жертвой избиения, находясь в туалете в подтрибунном помещении, нецензурно выражался и выкрикивал оскорбления на национальной почве в адрес местных болельщиков. Сейчас мужчину, который, по предварительным данным, приехал на матч из Москвы, доставили в дежурную часть, оформляется протокол по статье 20.31. Я видел его после задержания – его здоровью и жизни сейчас ничего не угрожает. Но его состояние мне до сих пор кажется неадекватным, – цитирует Мейтина «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» остался на 11-й строчке (12 очков).

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября), а грозненцы отправятся в гости к «Химкам» (17 октября).