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03 октября 22:16

Руй Витория: Бакаев один их тех, кто может забить пенальти, сегодня не получилось

Главный тренер «Спартака» Руй Витория рассказал, почему пенальти в матче 10-го тура чемпионата России с «Ахматом» (1:0) исполнял полузащитник красно-белых Зелимхан Бакаев.

- Он один их тех, кто может забить. Сегодня не получилось. До этого он забил за сборную. Это футбол, - приводит слова Витории «Спорт-Экспресс».

Напомним, что на 68-й минуте встречи с «Ахматом» москвичи имели возможность удвоить преимущество в счете, однако, Бакаев не смог реализовать 11-метровый удар.

После победы в Грозном «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября).

источник: «Советский спорт»
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