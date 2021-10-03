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03 октября 22:24

Марко Николич: «Локомотив» заслуженно проиграл «Ростову»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги домашнего матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

- Мы заслуженно проиграли. «Локомотив» не воспользовался своими моментами, хотя матч начал хорошо. «Ростов» воспользовался нашими ошибками, а у нас не получилось забить, когда были свои моменты, - передает слова Николича ТАСС.

Добавим, что после победы в Москве «Ростов» набрал девять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, железнодорожники с 17 очками занимают четвертую строчку. В следующем туре «Локомотив» 16 октября сыграет в Казани против «Рубина», а ростовская команда в тот же день проведет выездной матч против «Сочи».

источник: ТАСС
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