Марко Николич: «Локомотив» заслуженно проиграл «Ростову»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги домашнего матча 10-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:2).

- Мы заслуженно проиграли. «Локомотив» не воспользовался своими моментами, хотя матч начал хорошо. «Ростов» воспользовался нашими ошибками, а у нас не получилось забить, когда были свои моменты, - передает слова Николича ТАСС.

Добавим, что после победы в Москве «Ростов» набрал девять очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, железнодорожники с 17 очками занимают четвертую строчку. В следующем туре «Локомотив» 16 октября сыграет в Казани против «Рубина», а ростовская команда в тот же день проведет выездной матч против «Сочи».