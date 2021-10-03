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03 октября 22:46
автор: Владислав Корегин

Раньери в ближайшее время возглавит «Уотфорд»

Ранее клуб покинул испанец Хиско Муньос.

Бывший главный тренер «Лестера», «Челси» и «Фулхэма» Клаудио Раньери находится в шаге от того, чтобы вновь тренировать один из клубов чемпионата Англии.

Как сообщает Sky Sport Italia, 69-летний специалист близок к подписанию контракта с новичком АПЛ – «Уотфордом». Отмечается, что руководство «шершней» уже согласовало условия личного соглашения с итальянским тренером. Завтра, 4 октября, о данной сделке будет объявлено официально.

Ранее стало известно об уходе Хиско Муньоса с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

Напомним, в нынешнем сезоне «Уотфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Что касается Раньери, то итальянец вместе с «Лестером» стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. С лета этого года он находится без клуба после того, как покинул «Сампдорию».

источник: Sky Sport Italia
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