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03 октября 22:20
автор: Владислав Корегин

Дубль Шика помог «Байеру» разгромить «Арминию»

Леверкузенцы занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, имея в своем активе столько же очков, что и «Бавария» (по 16 очков).

Матч седьмого тура чемпионата Германии «Арминия» – «Байер» завершился победой леверкузенского клуба со счетом 4:0.

В составе победившей команды дублем отметился форвард Патрик Шик, забивший на 24-й и 57-й минутах. Авторами еще двух голов «фармацевтов» в сегодняшней встрече стали полузащитники Мусса Диаби (18) и Керим Демирбай (90+2).

Российский голкипер гостей Андрей Лунев провел весь матч на скамейке запасных.

Отметим, что «Байер» одержал третью победу кряду в бундеслиге и набрал 16 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице. Идущая первой «Бавария» опережает леверкузенцев лишь по дополнительным показателям. «Арминия» занимает 16-ю строчку (4 очка).

17 октября «Байер» сыграют дома против «Баварии», а «Арминия» в тот же день отправится в гости к «Аугсбургу».

Чемпионат Германии

7-й тур

«Арминия» – «Байер» – 0:4 (1:1)

Голы: Диаби, 18. Шик, 24, 57. Демирбай, 90+2 (пен.).

источник: «Советский спорт»
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