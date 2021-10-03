Дубль Шика помог «Байеру» разгромить «Арминию»

Матч седьмого тура чемпионата Германии «Арминия» – «Байер» завершился победой леверкузенского клуба со счетом 4:0.

В составе победившей команды дублем отметился форвард Патрик Шик, забивший на 24-й и 57-й минутах. Авторами еще двух голов «фармацевтов» в сегодняшней встрече стали полузащитники Мусса Диаби (18) и Керим Демирбай (90+2).

Российский голкипер гостей Андрей Лунев провел весь матч на скамейке запасных.

Отметим, что «Байер» одержал третью победу кряду в бундеслиге и набрал 16 очков, расположившись на втором месте в турнирной таблице. Идущая первой «Бавария» опережает леверкузенцев лишь по дополнительным показателям. «Арминия» занимает 16-ю строчку (4 очка).

17 октября «Байер» сыграют дома против «Баварии», а «Арминия» в тот же день отправится в гости к «Аугсбургу».