Зелимхан Бакаев: Надеюсь, что после перерыва на матчи сборных «Спартак» станет еще сильнее

Атакующий полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал выездную победу своей команды над «Ахматом» (1:0) в матче десятого тура чемпионата России.

Отметим, что 25-летний россиянин провел на поле 86 минут – во второй тайме хавбек не смог реализовать 11-метровый удар.

– Да, я вижу, что «Спартак» набрал форму хорошую. Сейчас перерыв в сборной и, надеюсь, мы станем еще сильнее, не растеряем ничего. Конечно, мы становимся лучше. Это говорят и результаты. Сейчас точно нельзя расслабляться, надо быть на фокусе. Эти три игры могут быть бесполезными, если мы начнем проигрывать. Надо выигрывать каждую игру, – сказал Бакаев после матча.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах, отдав два ассиста. После сегодняшней победы подопечные Руя Витории поднялись на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

В следующем туре красно-белые сыграют дома против «Динамо». Встреча состоится 16 октября.