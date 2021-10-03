Нурмагомедов посетил матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посетил матч седьмого тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» на своем поле принимал «Манчестером Сити».

Напомним, что встреча между командами состоялась сегодня, 3 октября, и завершилась результативной ничьей – 2:2.

– Атмосфера на стадионе была потрясающая, но игра – еще лучше. Сегодня я поддерживал «Манчестер Сити». Очень люблю футбол, – написал Хабиб на своей странице в Instagram.

Добавим, что в составе «Ливерпуля» голы забили Садьо Мане и Мохамед Салах. «Горожане» ответили забитыми мячами Фила Фодена и Кевина де Брюйне.

После семи сыгранных туров подопечные Юргена Клоппа занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков. Команда Хосепа Гвардиолы идет третьей с 14 очками.