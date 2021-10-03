«Милан» на выезде обыграл «Аталанту», Миранчук провел весь матч на скамейке запасных

Футболисты «Милана» одержали гостевую победу над «Аталантой» (3:2) в заключительном матче седьмого тура чемпионата Италии.

Отметим, что «россонери» вышли вперед в счете уже на первой минуте усилиями защитник Давиде Калабрии. В концовке первого тайма полузащитник Сандро Тонали удвоил преимущество гостей, забив на 43-й минуте.

Во второй половине встречи команда Стефано Пиоли отличилась еще одним забитым голом – на 78-й минуте защитник Тео Эрнандес выполнил передачу на форварда Рафаэля Леау, и португалец точно пробил по воротам голкипера соперников Хуана Муссо.

«Бергамаски» смогли отыграть два мяча в самой концовке встречи – нападающий Дуван Сапата удачно реализовал 11-метровый удар на 86-й минуте, а хавбек Марио Пашалич забил свой гол в добавленное ко второму тайму время.

Таким образом, «Милан» одержал свою третью победу в нынешнем сезоне и поднялся на второе место в турнирной таблице серии А, набрав 19 очков. Клуб из Бергамо опустился на восьмую строчку с 11 очками.