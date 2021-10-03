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03 октября 23:42
автор: Владислав Корегин

«Милан» на выезде обыграл «Аталанту», Миранчук провел весь матч на скамейке запасных

Красно-черные продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей кряду.

Футболисты «Милана» одержали гостевую победу над «Аталантой» (3:2) в заключительном матче седьмого тура чемпионата Италии.

Отметим, что «россонери» вышли вперед в счете уже на первой минуте усилиями защитник Давиде Калабрии. В концовке первого тайма полузащитник Сандро Тонали удвоил преимущество гостей, забив на 43-й минуте.

Во второй половине встречи команда Стефано Пиоли отличилась еще одним забитым голом – на 78-й минуте защитник Тео Эрнандес выполнил передачу на форварда Рафаэля Леау, и португалец точно пробил по воротам голкипера соперников Хуана Муссо.

«Бергамаски» смогли отыграть два мяча в самой концовке встречи – нападающий Дуван Сапата удачно реализовал 11-метровый удар на 86-й минуте, а хавбек Марио Пашалич забил свой гол в добавленное ко второму тайму время.

Таким образом, «Милан» одержал свою третью победу в нынешнем сезоне и поднялся на второе место в турнирной таблице серии А, набрав 19 очков. Клуб из Бергамо опустился на восьмую строчку с 11 очками.

16 октября «Милан» сыграет на своем поле против «Вероны», а «Аталанта» днем позже отправится в гости к «Эмполи».

Серия А

7-й тур

«Аталанта» – «Милан» – 2:3 (0:2)

Голы: Сапата, 86 (пен.). Пашалич, 90+4 – Калабрия, 1. Тонали, 43. Леау, 78.

«Аталанта»: Муссо, Джимсити, Демираль, Паломино, Меле (Муриэль, 56), Дзаппакоста, де Рон, Фройлер (Пашалич, 87), Пессина (Пеццелла, 24), Малиновский (Иличич, 56), Сапата.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Тонали (Беннасер, 80), Кесси, Салемакерс, Диас (Мессиас, 74), Леау (Пеллегри, 90), Ребич.

Предупреждения: де Рон (40), Диас (42), Томори (52), Мессиас (85), Леау (88).

источник: «Советский спорт»
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