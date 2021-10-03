«Севилья» потерпела первое поражение в чемпионате Испании, проиграв в гостях «Гранаде»

«Гранада» минимально обыграла «Севилью» (1:0) в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании.

Единственный гол в сегодняшней встрече был забит на 25-й минуте усилиями форварда Рубена Рочины, ранее в своей карьере выступавшего за «Рубин».

Сегодняшнее поражение стало для «Севильи» первым в нынешнем сезоне ла лиги – команда Юлена Лопетеги занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Гранада» поднялась на 17-ю строчку с шестью очками.

В следующем туре «Севилья» сыграет в гостях против «Сельты» (17 октября), а «Гранада» встретится на выезде с «Осасуной» (22 октября).

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