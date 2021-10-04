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04 октября 09:58
автор: Владислав Корегин

«Милан» повторил клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона чемпионата Италии

В семи сыгранных турах красно-черные имеют в своем активе 19 очков.

«Милан» в гостях обыграл «Аталанту» (3:2) в матче седьмого тура чемпионата Италии.

Отметим, что благодаря этой победе подопечные Стефано Пиоли набрали 19 очков. По информации OptaPaolo, «россонери» повторили свой клубный рекорд по набранным очкам на старте сезона серии А. Ранее миланский клуб показал аналогичный результат в первых семи турах национального первенства в сезоне-2003/2004 – тогда команда стала чемпионом Италии.

На данный момент «Милан» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Наполи» на два очка. 16 октября красно-черные сыграют дома против «Вероны».

источник: Opta
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