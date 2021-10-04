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04 октября 10:08
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Сычев: Когда у тебя есть искусственный лимит, мотивация у молодых российских игроков падает

В данный момент в заявке команд РПЛ могут находиться восемь иностранных игроков.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев положительно отозвался по поводу возможной отмены лимита на легионеров в чемпионате России.

– Конкуренция бывает разная, когда привозят легионеров, это, конечно, мешает русским игрокам, но с другой стороны, когда у тебя есть искусственный лимит, мотивация у молодых игроков падает, потому что им дают все условия. Я за то, чтобы конкуренция была максимальная, тогда у нас будет расти уровень молодых игроков, – приводит слова Сычева ТАСС.

Напомним, что в конце августа глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров

источник: ТАСС
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