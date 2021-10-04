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04 октября 10:24
автор: Владислав Корегин

Фанаты «Шахтера» вывесили оскорбительный баннер в адрес Луческу в матче с киевским «Динамо» (фото)

Румынский наставник тренировал донецкий клуб с 2004 по 2016 годы.

Фанаты «Шахтера» вывесили баннер в адрес бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу, ныне возглавляющего киевское «Динамо», в гостевом матче десятого тура чемпионата Украины между «горняками» и бело-голубыми.

Встреча между клубами завершилась вничью – 0:0. На баннере болельщиков донецкой команды были написаны следующие слова: «Луческу – Иуда Искариот».

Напомним, что Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 годы. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом Украины, а также завоевывал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Киевский клуб 76-летний специалист возглавил в июле прошлого года.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков. Донецкая команда идет второй (23 очка).

источник: «Советский спорт»
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