Фанаты «Шахтера» вывесили оскорбительный баннер в адрес Луческу в матче с киевским «Динамо» (фото)

Фанаты «Шахтера» вывесили баннер в адрес бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу, ныне возглавляющего киевское «Динамо», в гостевом матче десятого тура чемпионата Украины между «горняками» и бело-голубыми.

Встреча между клубами завершилась вничью – 0:0. На баннере болельщиков донецкой команды были написаны следующие слова: «Луческу – Иуда Искариот».

Напомним, что Луческу тренировал «Шахтер» с 2004 по 2016 годы. Под его руководством клуб восемь раз становился чемпионом Украины, а также завоевывал Кубок УЕФА в сезоне 2008/09. Киевский клуб 76-летний специалист возглавил в июле прошлого года.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 26 очков. Донецкая команда идет второй (23 очка).