Пресс-служба РФС сообщила о том, что центральный полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил вызов в сборную России на ближайшие матчи отбора ЧМ-2022.

По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, данное решение было принято в связи с травмой паха у хавбека «Монако» Александра Головина. В данный момент неизвестно, успеет ли футболист восстановиться от повреждения и помочь сборной в октябрьских играх.

– Так как в воскресенье в матче за «Монако» получил травму Александр Головин, и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова, – сказал Карпин.

Отметим, что сегодня, 4 октября, Ахметов уже прибыл в Новогорск для подготовки к матчам сборной России против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября). В нынешнем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 11 встречах ЦСКА во всех турнирах, забил два гола и отдал два ассиста.

После шести сыгранных туров подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако команда Златко Далича опережает россиян по разнице забитых и пропущенных мячей.