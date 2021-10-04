Кулибали заявил, что подвергся расистским оскорблениям в матче «Фиорентина» – «Наполи»

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали пожаловался на расизм в матче седьмого тура чемпионата Италии между неаполитанской командой и «Фиорентиной».

Напомним, что игра состоялась вчера, 3 октября. Подопечные Лучано Спаллетти одержали гостевую победу – 2:1.

– «Гребаная обезьяна». Так они меня называли. Таких не людей нельзя ассоциировать со спортом. Считаю, что нужно узнать их имена и навсегда запретить им посещение стадионов. Нет расизму, – написал Кулибали на своей странице в Twitter.

Добавим, что вчерашняя победа стала для «партенопейцев» седьмой кряду на старте нового сезона серии А – команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. 17 октября команда из Неаполя встретится дома против «Торино».