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Николича могут уволить с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшее время
04 октября 11:34
автор: Владислав Корегин
автор фото: ФК «Локомотив»

Николича могут уволить с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшее время

Серб возглавил команду РПЛ летом прошлого года.

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к тому, чтобы покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале, сегодня, 4 октября, состоится встреча между 42-летним сербом и руководством железнодорожников и РЖД по поводу возможной отставки специалиста.

Отмечается, что спортивный департамент московского клуба во главе с Ральфом Рангником настаивает на уходе главного тренера.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Его контракт рассчитан до конца мая 2024-го. В сезоне-2020/21 железнодорожники стали обладателями Кубка России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
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