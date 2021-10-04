Николича могут уволить с поста главного тренера «Локомотива» в ближайшее время

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич близок к тому, чтобы покинуть свой пост.

Как сообщает журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале, сегодня, 4 октября, состоится встреча между 42-летним сербом и руководством железнодорожников и РЖД по поводу возможной отставки специалиста.

Отмечается, что спортивный департамент московского клуба во главе с Ральфом Рангником настаивает на уходе главного тренера.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Его контракт рассчитан до конца мая 2024-го. В сезоне-2020/21 железнодорожники стали обладателями Кубка России.

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.