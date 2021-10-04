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04 октября 11:46
автор: Владислав Корегин

Карасев назначен главным арбитром матча Лиги наций между сборными Италии и Испании

Игра состоится 6 октября в 21:45 мск.

Пресс-служба УЕФА сообщила о том, кто из арбитров рассудит полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Италии сыграет в Милане против Испании.

Отметим, что игру обслужит российская бригада судей во главе с Сергеем Карасевым. Его помощниками станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвертый рефери – Сергей Иванов. Отвечать за VAR будет Пол ван Букель из Нидерландов.

Напомним, матч между сборными Италии и Испании состоится 6 октября на стадионе «Сан-Сиро» в 21:45 мск. В другой полуфинальной встрече Бельгия сыграет в Турине с Францией (7 октября).

источник: UEFA (УЕФА)
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