Агент Николича высказался о возможном уходе своего клиента из «Локомотива»

Агент Деян Йоксимович, клиентом которого является главный тренер «Локомотива» Марко Николич, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его подопечный может в ближайшее время покинуть стан московской команды.

Ранее стало известно, что 4 октября состоится встреча между 42-летним сербом и руководством железнодорожников и РЖД, на которой будет обсуждать возможная отставка специалиста.

– Отставка Николича? Не могу ничего сказать. Эту информацию должен предоставить клуб, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России в сезоне-2020/21. Действующий контракт специалиста истекает 31 мая 2024-го.

В последних пяти матчах железнодорожники не одержали ни одной победы, сыграв вничью с «Марселем» (1:1), «Уралом» (0:0) и «Химками» (0:0), а также проиграв «Лацио» (0:2) и «Ростову» (1:2).