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04 октября 12:07
автор: Владислав Корегин

Агент Николича высказался о возможном уходе своего клиента из «Локомотива»

Московский клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей кряду во всех турнирах.

Агент Деян Йоксимович, клиентом которого является главный тренер «Локомотива» Марко Николич, прокомментировал появившуюся информацию о том, что его подопечный может в ближайшее время покинуть стан московской команды.

Ранее стало известно, что 4 октября состоится встреча между 42-летним сербом и руководством железнодорожников и РЖД, на которой будет обсуждать возможная отставка специалиста.

– Отставка Николича? Не могу ничего сказать. Эту информацию должен предоставить клуб, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России в сезоне-2020/21. Действующий контракт специалиста истекает 31 мая 2024-го.

В последних пяти матчах железнодорожники не одержали ни одной победы, сыграв вничью с «Марселем» (1:1), «Уралом» (0:0) и «Химками» (0:0), а также проиграв «Лацио» (0:2) и «Ростову» (1:2).

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

источник: Sport24.ru
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