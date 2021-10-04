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04 октября 12:34
автор: Владислав Корегин

Мостовой – о травме Головина: Александра есть кем заменить в сборной России

Вчера хавбек «Монако» получил травму в матче девятого тура лиги 1 против «Бордо» (3:0).

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу травмы полузащитника «Монако» Александра Головина.

Ранее стало известно, что хавбек «монегасков» получил повреждение паха в матче девятого тура чемпионата Франции с «Бордо» (3:0). По этой причине наставник сборной Валерий Карпин вызвал в команду игрока ЦСКА Ильзата Ахметова.

– Травма Головина – потеря для сборной. Он и решает, и забивает, и голевые передачи отдает. Но вызвали Бакаева, он может на месте Головина сыграть. Александра есть кем заменить. В середине поля выбор имеется. С защитниками сложнее. Хотя можно кого-то перевести назад, ничего страшного. В защите особого труда не составляет играть: отнял, отдал или выбил, – приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Напомним, что 8 октября сборная России сыграет в Казани против Словакии, а спустя три дня встретится в Мариборе со Словенией.

Ранее стало известно о травме хавбека национальной команды Александра Головина.После шести сыгранных туров подопечные Карпина занимают второе место в турнирной таблице группы H, набрав 13 очков. Идущая первой Хорватия имеет в своем активе те же 13 очков, однако команда Златко Далича опережает россиян по разнице забитых и пропущенных мячей.

источник: «ВсеПроСпорт»
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