Илья Жигулев – о лимите: Никто не знает, как на самом деле в России относятся к легионерам

Центральный полузащитник польского «Заглембе» Илья Жигулев, являющийся воспитанником «Краснодара», высказал свое мнение по поводу возможной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

– Сейчас все кричат, что лимит нужно отменить. Никто же не знает, как у нас на самом деле относятся к легионерам. Взять Германию. Я со Скопинцевым разговаривал на эту тему – он в «Лейпциге» был. Там если свой и легионер примерно равны по уровню, выбор будет в пользу местного. У нас наоборот, скорее, выберут легионера. Если бы у нас было отношение к своим, как в Германии, тогда отмена лимита решила бы вопросы, – цитирует Жигулева Sport24.ru.

Напомним, что в конце августа глава РФС Александр Дюков заявил, что союз предложил клубам лиги отказаться от лимита на легионеров. На собрании представители 12 из 16 команд РПЛ выступили против полной его отмены.

Большинство руководителей клубов выступило за формат лимита «10+15». Предполагается, что после этого в заявке команд не может быть больше десяти иностранцев, но их количество на поле не ограничено. На данный момент в клубе РПЛ может быть не больше восьми легионеров.