Прядкин может покинуть пост президента РПЛ на следующей неделе

Стало известно о подробностях возможного ухода Сергея Прядкина с поста президента РПЛ.

Как сообщает источник в руководстве лиги, 60-летний специалист должен покинуть данную должность на следующей неделе. Отмечается, что Прядкин уже обсудил свой уход с поста президента с несколькими клубами чемпионата России.

– Прядкин не намерен устраивать публичный скандал с клубами и хочет решить вопрос мирным путем. Поэтому он рассматривает уход с поста главы лиги по собственному желанию, – сказал источник.

Ранее в СМИ сообщалось, что 12 из 16 команд РПЛ высказались против продолжения работы Прядкина на своем посту. Кандидатами на роль исполняющего обязанности президента лиги являются Рустем Сайманов («Рубин»), Павел Пивоваров («Динамо»), Роман Бабаев (ЦСКА) и Шамиль Газизов («Уфа»). Одним из ключевых кандидатов на этот пост значился нынешний глава судейской комиссии РПЛ Ашот Хачатурянц.

Напомним, Прядкин является президентом РПЛ с 14 ноября 2007 года. 16 января он был переизбран на новый пятилетний срок.