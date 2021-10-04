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04 октября 13:40
автор: Владислав Корегин

Николич получит около трех миллионов евро за досрочный разрыв контракта с «Локомотивом»

Серб возглавил команду РПЛ летом прошлого года.

Сегодня, 4 октября, руководство РЖД договорилось с главным тренером «Локомотива» Марко Николичем по поводу расторжения контракта, сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сумма компенсации за досрочный разрыв трудовых отношений с 42-летним специалистом составит около трех миллионов евро. В данный момент в московской клубе занимаются оформлениями необходимых бумаг.

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда стала обладателем Кубка России в сезоне-2020/21. Действующий контракт специалиста истекает 31 мая 2024-го.

В последних пяти матчах железнодорожники не одержали ни одной победы, сыграв вничью с «Марселем» (1:1), «Уралом» (0:0) и «Химками» (0:0), а также проиграв «Лацио» (0:2) и «Ростову» (1:2).

В нынешнем розыгрыше РПЛ «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

источник: Телеграм-канал Ивана Карпова
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