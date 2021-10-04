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04 октября 13:53
автор: Владислав Корегин

Тедеско не станет главным тренером «Локомотива»

Ранее немец возглавлял другой московский клуб – «Спартак».

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско не возглавит «Локомотив». Об этом рассказал источник, близкий к немецкому наставнику.

По информации «Чемпионата», 36-летний специалист не заинтересован в том, что работать в стане железнодорожников. Ранее появилась информация, что нынешний наставник москвичей Марко Николич получит примерно три миллиона евро за досрочное расторжения контракта с командой.

– Я слышал информацию о Тедеско и «Локомотиве», но единственное, что я могу вам сказать: Доменико не пойдет в «Локомотив», – сообщил источник.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» с 2019 по 2021 годы. При нем команда завоевала серебряные медали прошлого сезона чемпионата России. В данный момент специалист находится без клуба.

источник: Чемпионат.com
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