Килиан Мбаппе: Я просил «ПСЖ» отпустить меня прошедшим летом

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил о том, что он хотел покинуть парижскую команду прошедшим летом.

Напомним, что в услугах 22-летнего француза был всерьез заинтересован «Реал» – мадридский клуб был готов заплатить за форварда 220 миллионов евро, однако французская сторона отказалась от данной сделки.

– Я просил клуб отпустить меня летом. Я надеялся, что меня продадут за хорошие деньги и найдут качественную замену. При этом я сказал, что готов остаться, если в клубе в этом нуждаются, поскольку я хотел, чтобы мои отношения с командой были построены на взаимном уважении сторон, – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за парижский клуб 182 матча, забил 136 голов и отдал 66 ассистов. Его контракт истекает летом 2022-го.