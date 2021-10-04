ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 14:15
автор: Владислав Корегин

Килиан Мбаппе: Я просил «ПСЖ» отпустить меня прошедшим летом

По окончании текущего сезона французский игрок может стать свободным агентом.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил о том, что он хотел покинуть парижскую команду прошедшим летом.

Напомним, что в услугах 22-летнего француза был всерьез заинтересован «Реал» – мадридский клуб был готов заплатить за форварда 220 миллионов евро, однако французская сторона отказалась от данной сделки.

– Я просил клуб отпустить меня летом. Я надеялся, что меня продадут за хорошие деньги и найдут качественную замену. При этом я сказал, что готов остаться, если в клубе в этом нуждаются, поскольку я хотел, чтобы мои отношения с командой были построены на взаимном уважении сторон, – цитирует Мбаппе RMC Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в «ПСЖ» в августе 2017 года из «Монако». С тех пор он отыграл за парижский клуб 182 матча, забил 136 голов и отдал 66 ассистов. Его контракт истекает летом 2022-го.

источник: RMC Sport
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Finlandia Trophy: расписание и участникиДоменико Тедеско может возглавить "Локомотив"ЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром"Форвард и главный тренер "Спартака" закатили скандал!Гол-шедевр: это можно пересматривать бесконечноКузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика