Валерий Баринов - об уходе Николича из «Локомотива»: В клубе происходят какие-то непонятные игры

Народный артист России и известный болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о возможно уходе из клуба главного тренера Марко Николича.

«Николич уйдет — а кто придет? Это ненормально. Я не поклонник Николича, я всегда переживал за другого тренера. Но в клубе происходят какие-то непонятные игры. Это похоже на слив клуба. Семин тоже результат не давал? Все дело в руководстве. Скоро будем вспоминать «Локомотив» как «Торпедо»! Как хороший был клуб! Команду пытаются закопать. Не знаю, что там происходит», - приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Николич возглавил «Локомотив» в июне прошлого года. Под его руководством команда одержала 29 побед, 18 раз сыграла вничью и потерпела 15 поражений. Его контракт рассчитан до конца мая 2024-го. В сезоне-2020/21 железнодорожники стали обладателями Кубка России.

В нынешнем розыгрыше российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

Последний раз железнодорожники одерживали победу 11 сентября, тогда в седьмом туре РПЛ были повержены «Крылья Советов» (2:0).