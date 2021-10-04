Головин пропустит матчи сборной России из-за травмы мышцы бедра

Стали известны подробности медицинского обследования полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина.

МРТ показало у него травму мышцы бедра, на восстановление которой понадобиться около трех недель, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что российский футболист получил травму в матче девятого тура лиги 1 против «Бордо» (3:0), в котором он забил гол и отдал результативную передачу.

Сборная России сыграет в Казани 8 октября против Словакии, а 11-го числа проведет гостевую встречу против Словении в Мариборе.

Таким образом, Головин не успеет восстановиться к этим играм.