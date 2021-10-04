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04 октября 17:52
автор: Александр Бойченко

«Спартак» опроверг информацию об интересе клуба к Куликову

Ранее появлялась соответствующая информация.

В «Спартаке» опровергли информацию об интересе московского клуба к полузащитнику «Локомотива» Даниилу Куликову.

«Информация не соответствует действительности. «Спартак» не рассматривает такую возможность», - рассказали в пресс-службе «Спартака» «Чемпионату».

Сообщалось, что «Спартак» рассматривает возможность подписания Даниила Куликова в зимнем трансферном окне.

Отметим, что Куликов является воспитанником «железнодорожников». В нынешнем сезоне футболист провел все десять матчей в РПЛ, в которых он смог отдать одну голевую передачу и заработать три желтые карточки.

источник: Чемпионат.com
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