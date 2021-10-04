Азмуну грозит дисквалификация до трех матчей

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на своем заседании рассмотрит нарушение нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в матче 10-го тура РПЛ «Тинькофф» против «Сочи» (1:2).

«Мы пригласили на заседание Азмуна, который был удален в матче «Зенит» — «Сочи». Это заседание будет в зуме по техническим причинам», - цитирует ТАСС председателя КДК Артура Григорьянца.

На 42-й минуте игрок петербургского команды Сердар Азмун получил прямую красную карточку за фол на голкипере соперников Сослане Джанаеве.

Таким образом, «Зенит» потерпел свое первое поражение в нынешнем сезоне РПЛ. Несмотря на это, команда Сергея Семака продолжает возглавлять турнирную таблицу, набрав 23 очка. Иранскому форварду «Зенита» грозит дисквалификация до трех матчей РПЛ. Азмун может пропустить матчи против «Арсенала», «Динамо» и «Спартака».