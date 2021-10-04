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04 октября 18:17
автор: Александр Бойченко

Семин рассказал, почему он принял решение покинуть «Ростов»

Семин возглавлял ростовскую команду в начале этого сезона.

Бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин прокомментировал решение покинуть команду. Он возглавил «Ростов» в начале сезона, но ушел из клуба примерно через два месяца.

«Я очень хотел поехать в «Ростов». Я самостоятельно принял такое решение. Там прекрасные болельщики, совершенно потрясающий город. Я знал определённые проблемы. Почему не получилось? Всегда есть объективные факторы, субъективные. Проиграли команде второй лиги, с которой очень жёсткие отношения внутри Ростовской области. Тренер сам, чувствуя свою вину, может уйти. Я думал, что лучше пойдёт в «Ростове». Но пошло так», - сказал Семин на YouTube-канале «Фетисов».

Отметим, что Семин покидает команды лишь после двух месяцев работы. В августе он сменил на этом посту нынешнего главного тренера сборной России Валерия Карпина. На момент ухода из клуба «Ростов» находился на 15 месте турнирной таблицы.

источник: Youtube
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