Президент «Урала» Иванов не исключил, что чемпионат России придется завершить досрочно

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил досрочное завершения текущего сезона российской премьер-лиги из-за пандемии COVID-19.

«Ну а что остается делать, конечно, мы хотим играть, но если отменят, выбора не остается. Клуб много теряет в финансовом плане при таком развитии событий, в прошлом году многие пошли на снижение заработной платы, как-то пережили эту ситуацию », - приводит слова Иванова «МК-Спорт».

Согласно последнему сообщению Роспотребнадзора в России все таки не были введены дополнительные ограничения на проведения массовых мероприятий, данный вопрос в каждом регионе будет решать его глава совместно с главными санитарными врачами регионов.

Добавим, что на 4 октября по России было выявлено 25 781 случаев заражения коронавирусом, таких показателей не было с января этого года. На сегодняшний день было признано, что еще 883 человека умерли от COVID-19. Максимальные цифры смертности были установлены вчера - 890 человек.