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04 октября 19:04
автор: Александр Бойченко

«Интер» намерен продать Санчеса в зимнее окно, игроком интересуется ряд клубов из Европы

Нападающий зарабатывает в миланской команде 7 миллионов евро в год.

Миланский Интер по-прежнему хочет продать нападающего Алексиса Санчеса в зимнее трансферное окно.

По информации Calciomercato, форвардом активно интересуются французский «Марсель» и английский «Вест Хэм Юнайтед»

Испанские «Бетис» и «Севилья» также проявляют интерес к Санчесу. Если «Интеру» удастся избавиться от Алексиса, миланский клуб купит нападающего, похожего на Эдина Джеко.

Сообщалось, что «Интер» готов бесплатно отпустить 32-летнего чилийца, который часто выпадает из основной обоймы из-за травм. Контракт Санчеса с «Интером» действует до 2023 года. Нападающий зарабатывает в клубе 7 миллионов евро в год.

Напомним, Санчес стал игроком «Интера» 1 сентября 2020 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел три матча за «нерадзурри», отдав одну голевую передачу. Всего за «Интер» нападающий сыграл в 74 матчах, забив 11 голов и отдав 19 ассистов.

источник: Calciomercato.com
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