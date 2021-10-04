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04 октября 19:51
автор: Александр Бойченко

Тибо Куртуа - о поражении «Реала» «Шерифу» и «Эспаньолу»: Можете быть уверены, клуб снова поднимется

«Реал» уступил в двух матчах подряд.

Бельгийский голкипер «сливочных» Тибо Куртуа прокомментировал два подряд поражения «Реала» в матчах против «Шерифа» в Лиге чемпионов и «Эспаньола» в чемпионате Испании.

«Печально завершать эту неудачную неделю очередным отрицательным результатом. Разочарован, но можете быть уверенными, что команда снова поднимется! »- написал Куртуа в Twitter.

Напомним, 28 сентября «Реал» проиграл дома в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов молдавскому «Шерифу» (1:2). Вчера, 3 октября, «сливочные» проиграли на выезде в матче 8-го тура испанской Примеры «Эспаньолу» (1:2).

После двух туров группового этапа Лиги чемпионов «Реал» находится на 2-м месте в таблице группы D с тремя очками в активе.

источник: Twitter.com
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