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04 октября 20:05
автор: Александр Бойченко

Судьба Кумана решится в следующих трех матчах «Барселоны»

Каталонцы сыграют с «Динамо Киев» в Лиге чемпионов, в чемпионате - с «Валенсией» и «Реалом».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал тренеру команды Рональду Куману еще один шанс исправить ситуацию. Исход трех ближайших матчей каталонцев определит судьбу голландского специалиста в клубе.

По словам Marсa, руководство клуба не решилось уволить Кумана, поскольку «Барселона» не смогла найти ему замену. Также повлияло то, что каталонцы переживают тяжелое финансовое положение.

В следующих трех матчах «Барселона» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании, с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов и с «Реалом» в «Примере».

Добавим, в таблице чемпионата Испании сине-гранатовые идут на девятом месте с 12 очками. Следующий матч пройдет против «Валенсии» 17 октября на «Камп Ноу».

источник: Marca
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