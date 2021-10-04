Судьба Кумана решится в следующих трех матчах «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта дал тренеру команды Рональду Куману еще один шанс исправить ситуацию. Исход трех ближайших матчей каталонцев определит судьбу голландского специалиста в клубе.

По словам Marсa, руководство клуба не решилось уволить Кумана, поскольку «Барселона» не смогла найти ему замену. Также повлияло то, что каталонцы переживают тяжелое финансовое положение.

В следующих трех матчах «Барселона» сыграет с «Валенсией» в чемпионате Испании, с киевским «Динамо» в Лиге чемпионов и с «Реалом» в «Примере».

Добавим, в таблице чемпионата Испании сине-гранатовые идут на девятом месте с 12 очками. Следующий матч пройдет против «Валенсии» 17 октября на «Камп Ноу».