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04 октября 21:31
автор: Александр Бойченко

Чилуэлл и Абрахам довызваны в сборную Англии

Англия в октябре встретится с Андоррой и Венгрией.

Тренер сборной Англии пригласил в команду защитника «Челси» Бена Чилуэлла и нападающего «Ромы» Тэмми Абрахам

Чилуэлла вызвали на замену травмированному товарищу по команде Рису Джеймсу, сообщает BBC. Главный тренер «Челси» Томас Тухель ранее заявил, что был удивлен вызовом игрока в национальную команду.

9 октября Англия сыграет с Андоррой на выезде в квалификационном матче ЧМ-2022, а через три дня примет Венгрию на «Уэмбли».

После шести матчей квалификации к ЧМ-202 англичане занимают первое место в группе с 16 очками. Помимо подопечных Саутгейта в группе выступают Албания, Польша, Венгрия, Андорра.

источник: BBC
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