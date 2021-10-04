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04 октября 21:50
автор: Александр Бойченко

Ромелу Лукаку: Я никогда не играл столба, мне это не нравится

Лукаку играет за лондонский «Челси».

Нападающий «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал о своем стиле игры.

«Из-за того, насколько я сложен, и я довольно большой, все думают, что я что-то вроде форварда-столба: я просто держу мяч и играю в штрафной. Но я так никогда не играл, мне это не нравится.

Моя главная сила в том, что я опасен, когда стою лицом к воротам, потому что тогда я редко делаю неправильный выбор.

После получения мяча я знаю, где мне нужно быть. Причина моей опасности перед воротами в том, что я могу делать все понемногу», - цитирует слова Лукаку официальный сайт УЕФА.

Текущая трансферная стоимость Лукаку составляет 100 миллионов евро по данным портала Transfermarkt. В этом сезоне нападающий провел девять матчей за «Челси» во всех турнирах, забив четыре мяча, один из которых петербуржскому «Зениту» в Лиге чемпионов.

источник: UEFA (УЕФА)
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