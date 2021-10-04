Кошкин попросил не верить слухам о том, что он станет и.о гендиректора «Локомотива»

Директор московского «Локомотива» по маркетингу Николай Кошкин опроверг информацию, что он станет исполняющем обязанности генерального директора клуба.

«Пообщайтесь с нашей пресс-службой, но призываю вас не верить слухам», - приводит слова Кошкина «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший глава железнодрожников Илья Геркус в своем телеграм-канале написал, что вместе с главным тренером основной команды Марко Николичем клуб покинет и его генеральный директор Владимир Леонченко, а на его должности будет работать именно Кошкин.