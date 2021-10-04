ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 октября 22:00
автор: Максим Скороходов

Кошкин попросил не верить слухам о том, что он станет и.о гендиректора «Локомотива»

Противоречивой информации вокруг клуба все больше.

Директор московского «Локомотива» по маркетингу Николай Кошкин опроверг информацию, что он станет исполняющем обязанности генерального директора клуба.

«Пообщайтесь с нашей пресс-службой, но призываю вас не верить слухам», - приводит слова Кошкина «Спорт-Экспресс».

Ранее бывший глава железнодрожников Илья Геркус в своем телеграм-канале написал, что вместе с главным тренером основной команды Марко Николичем клуб покинет и его генеральный директор Владимир Леонченко, а на его должности будет работать именно Кошкин.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел масштабный сбойОбладатель Кубка УЕФА осуждён за угрозу убийством премьер-министру НидерландовЦСКА сыграл вничью с "Краснодаром"Загитова без стеснения блеснула своими прелестямиСемин не стал молчать после ухода из «Ростова»: заявил такоеТеперь понятно, почему Семин ушел из "Ростова"
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика