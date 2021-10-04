Максим Калиниченко: Рано говорить о выходе «Спартака» из кризиса

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко рассказал о состоянии красно-белых.

«Рано говорить о выходе «Спартака» из кризиса, ведь здоровых футболистов осталось человек 13, которые сегодня соответствуют обойме. На сегодняшний день мы можем говорить, что Руй Витория себя обезопасил от нападок.

Пауза на сборные — манна небесная для «Спартака», потому что у команды куча травмированных игроков, — сказал Калиниченко в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Отметим, что «Спартак» набрал 16 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют дома против «Динамо» (16 октября).