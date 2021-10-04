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04 октября 22:21
автор: Александр Бойченко

Бывший игрок «Фиорентины»: Кокорин напоминает мне кого угодно, но не футболиста

Кокорин вышел на замену в игре с «Наполи» в серии А (1:2).

Бывший футболист «Фиорентины» Массимо Орландо прокомментировал поражение команды в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2).

«До счета 1:2 «Фиорентина», казалось, была в игре. Было даже ощущение, что она сможет матч выиграть. В первом тайме мы сыграли хорошо, единственной проблемой была слишком высокая защита. В целом, это хорошее начало сезона, мы должны быть очень довольны пятым местом. Кокорин? Каждый раз, когда я вижу его на поле, он мне кого-то напоминает, только не футболиста», - цитирует Орландо Violanews.

Добавим, в нынешнем сезоне Кокорин три раза выходил на поле в матчах «Фиорентины» с замены. Всего за «фиалок» российский нападающий провел семь игр, не отметившись результативными действиями.

Следующий матч «Фиорентина» сыграет против «Венеции» в гостях в рамках восьмого тура серии А.

источник: Viola News
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