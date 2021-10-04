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04 октября 22:27
автор: Александр Бойченко

Тарханов порассуждал, кто сможет заменить Головина в сборной России

В октябре Россия сыграет со сборными Словакии и Словении.

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился своим мнением о состоянии национальной сборной перед отборочными матчами ЧМ-2022 против Словакии и Словении.

«У нас много травм. В первую очередь, конечно, травма Головина. Он определяющий игрок в сборной. И пока не видно, кто может полноценно его заменить. Мог Глушаков, но он тоже травму получил. Так что неизвестно еще, сможет ли он сыграть. У Алексея Миранчука нет игровой практики.

Последний матч против «Ахмата» Бакаев хорошо отыграл. Постепенно возвращает уверенность в своих силах. По сравнению с первыми матчами сезона прогресс очевиден, Зелимхан раскрепостился. Все делает правильно», приводит слова Тарханова Sport24 со ссылкой на «Московский комсомолец».

Сборная России сыграет в Казани 8 октября против Словакии, а 11-го числа проведет гостевую встречу против Словении в Мариборе.

Таким образом, Головин не успеет восстановиться к этим играм.

источник: Sport24.ru
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