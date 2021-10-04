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04 октября 22:45
автор: Александр Бойченко

«Барселона» обязана выплатить другим клубам 115 миллионов евро за трансферы игроков

Однако долги сине-гранатовых сократились почти на 30 процентов.

«Барселоне» остается заплатить 115 миллионов евро за трансферы игроков их предыдущим клубам.

Как сообщает Marca, президент Барселоны Жоан Лапорта и генеральный директор Фрэн Ривертер представят результаты последнего аудита клуба на этой неделе. Так, сообщается, что задолженность «Барсы» снизилась на 28,4%. Однако каталонскому клубу по-прежнему приходится платить значительные суммы за предыдущие трансферы.

В частности, «Барселона» должна заплатить «Ювентусу» 39 миллионов евро за трансфер Миралема Пьянича. Каталонский клуб должен «Аяксу» 48 миллионов евро: 32 за трансфер Френки де Йонга и 16 за трансфер Сержиньо Деста. Кроме того, «Ливерпуль» должен получить от каталонцев 13 миллионов евро за подписание контракта с Филиппом Коутиньо.

источник: Marca
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