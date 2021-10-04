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04 октября 23:18
автор: Александр Бойченко

Кин спрогнозировал, кто будет бороться за победу в АПЛ

Действующим чемпионом лиги является «Манчестер Сити».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии Рой Кин рассказал о командах, которые, по его мнению, будут бороться за победу в английской Премьер-лиге в 2021/2022.

«Ливерпуль», несомненно, будет среди претендентов, потому что они много забивают. Они пропустили три гола в игре с «Брентфордом» и два гола в матче с «Манчестер Сити», так что это не выглядит хорошо, но у них есть блестящие игроки, ведущие команду вперед, футболисты мирового класса.

Я все еще верю, что «Ливерпуль» и «Челси» имеют шанс добиться успеха и опередить «Манчестер Сити»», - цитирует Кина Mirror.

По истечение семи туров «аристократы» находятся на первом месте в турнирной таблице с 16 очками в активе, «мерсисайдцы» располагаются на втором месте, имея на балл меньше.

источник: The Daily Mirror
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