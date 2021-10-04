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Алиссон отметил абсурдность правил карантина, действующих в Англии
04 октября 23:22
автор: Александр Бойченко
автор фото: ФК «Ливерпуль»

Алиссон отметил абсурдность правил карантина, действующих в Англии

Игроки, которые посетят страны из «красного списка», будут вынуждены по возвращении просидеть 10 дней на карантине.

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон рассказал об одной проблеме, возникшей в перерыве на международные матчи. Речь идет о правилах карантина, которые были введены в Английской премьер-лиге.

«Нас призывали к вакцинации. Мы сделали это, но теперь нам еще нужно сидеть на карантине. В чем логика?»- спросил Алиссон в интервью Sport Witness.

Напомним, игрокам, посетившим страны из так называемого «красного списка», придется провести 10 дней в самоизоляции. Ранее в сентябре был конфликт руководства АПЛ и ФИФА, из-за чего бразильские игроки английских клубов могли не сыграть в двух матчах подряд, исходя из правил карантина.

источник: Sport Witness
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