Алиссон отметил абсурдность правил карантина, действующих в Англии

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон рассказал об одной проблеме, возникшей в перерыве на международные матчи. Речь идет о правилах карантина, которые были введены в Английской премьер-лиге.

«Нас призывали к вакцинации. Мы сделали это, но теперь нам еще нужно сидеть на карантине. В чем логика?»- спросил Алиссон в интервью Sport Witness.

Напомним, игрокам, посетившим страны из так называемого «красного списка», придется провести 10 дней в самоизоляции. Ранее в сентябре был конфликт руководства АПЛ и ФИФА, из-за чего бразильские игроки английских клубов могли не сыграть в двух матчах подряд, исходя из правил карантина.