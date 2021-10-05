Впервые за два годы иранские женщины смогут посетить футбольный матч

Женщины будут допущены к отборочному матчу ЧМ-2022 Иран - Корея, сообщает AFP. Впервые за два года женщины смогут посетить футбольный матч в Иране.

В течение года все игры в стране проходили без зрителей из-за коронавируса. Последняя игра в присутствии женщин состоялась в октябре 2019 года. Тогда сборная Ирана выиграла у Камбоджи (14:0).

Матч Иран - Корея состоится 5 октября. Начало в 16.30 мск.

С 1979-го года в стране произошла исламская революция, доступ женщин к спортивным соревнованиям закрыт. Этот запрет разрешается нарушать только в отдельных случаях с разрешения властей.