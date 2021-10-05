Алексей Миранчук - о травме Головина: Очень расстроился, когда узнал об этом

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал травму игрока «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Только понял, когда написали где-то в СМИ, что у Головина опять какое-то повреждение. Очень расстроился. Много в команде травмированных», - сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.

Сборная России сыграет в Казани 8 октября против Словакии, а 11-го числа проведет гостевую встречу против Словении в Мариборе.

Таким образом, Головин не успеет восстановиться к этим играм.