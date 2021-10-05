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Алексей Миранчук - о травме Головина: Очень расстроился, когда узнал об этом
05 октября 00:36
автор: Александр Бойченко
автор фото: РФС

Алексей Миранчук - о травме Головина: Очень расстроился, когда узнал об этом

В октябре национальная сборная сыграет со Словакией и Словенией в рамках ЧМ-2022.

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук прокомментировал травму игрока «Монако» и сборной России Александра Головина.

«Только понял, когда написали где-то в СМИ, что у Головина опять какое-то повреждение. Очень расстроился. Много в команде травмированных», - сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.

Сборная России сыграет в Казани 8 октября против Словакии, а 11-го числа проведет гостевую встречу против Словении в Мариборе.

Таким образом, Головин не успеет восстановиться к этим играм.

источник: Youtube
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