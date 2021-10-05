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05 октября 00:45
автор: Александр Бойченко

Малафеев отреагировал на сбой соцсетей по всему миру: «Пойти карьеру пока возобновить, что ли»

Вечеслав Малафеев завершил карьеру в 2016 году.

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев с юмором отреагировал на глобальный провал Instagram, Facebook и WhatsApp.

Сервисы перестали работать во многих странах мира в понедельник, 4 октября, примерно в 18:00 мск.

«Пойти, что ли, карьеру возобновить, пока соцсети сломаны», — написал Малафеев в твиттере.

Напомним, всю свою профессиональную карьеру Малафеев отыграл за «Зенит» (1997 - 2016). Голкипер признавался лучшим вратарем года России в 2003, 2007 и 2012 годах. Малафеев входит в клуб «имени Льва Яшина». В составе сборной России вратарь выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.

источник: Twitter.com
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