Малафеев отреагировал на сбой соцсетей по всему миру: «Пойти карьеру пока возобновить, что ли»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев с юмором отреагировал на глобальный провал Instagram, Facebook и WhatsApp.

Сервисы перестали работать во многих странах мира в понедельник, 4 октября, примерно в 18:00 мск.

«Пойти, что ли, карьеру возобновить, пока соцсети сломаны», — написал Малафеев в твиттере.

Напомним, всю свою профессиональную карьеру Малафеев отыграл за «Зенит» (1997 - 2016). Голкипер признавался лучшим вратарем года России в 2003, 2007 и 2012 годах. Малафеев входит в клуб «имени Льва Яшина». В составе сборной России вратарь выигрывал бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.