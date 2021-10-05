Роман Асхабадзе: С бюджетом в 350-400 млн рублей можно выходить в Премьер-лигу

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе заявил в эфире «России 24», что в российском футболе существует неправильное понимание построения экономики клубов, которые задумываются о выходе в элитный дивизион. Никакого резкого увеличения бюджета при повышении в классе, по словам Асхабадзе, не требуется. А ведь именно этот вопрос часто превращается в неразрешимую проблему. Клуб, переходя из ФНЛ в РПЛ, увеличивает резко финансирование, нередко доводя цифры выше миллиарда, и это приводит к скорому банкротству команд.

«С бюджетом примерно в 350-400 млн рублей, с небольшой корректировкой в обе стороны, можно ставить задачу выхода в Премьер-лигу. Если грамотно выстраивать финансовые вопросы, не тратить неразумные средства на покупку игроков, что часто просто неоправданно, этих денег достаточно, чтобы нормально играть и закрепиться в РПЛ», - отметил Асхабадзе.

По словам известного специалиста, работавшего в свое время в московском «Спартаке» на аналогичной должности, бюджет «Факела» на нынешний сезон составляет 260 млн рублей. Причем в этом году он увеличился на 30 млн только потому, что клуб создал свою академию.

«Сумма долга, которую мы погасили, составляет около 100 млн рублей. Это были задолженности перед игроками, сотрудниками, контрагентами. В первой сезон работы пожертвовали результатом, чтобы погасить долги. Понимали, что год потерпим, но дальше, очистив клуб, можем претендовать на большее. В рамках небольшого бюджета можем быть конкурентными. В Воронеж игроки идут не за большими деньгами. По величине бюджета мы далеки от первых мест, вероятно пятые-шестые с конца, максимум седьмые», - подчеркнул гендиректор «Факела», отметив также, что такой качественный скачок был бы невозможен без активной поддержки губернатора региона.

«Факел» удачно начал сезон, команда идет в ФНЛ на втором месте с 30 очками после 15 матчей. И точно лучшая сегодня в лиге по соотношению «цена-качество».